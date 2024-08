Modus, Preisgeld, Tickets Alles Wichtige zum Spiel des VfR Warbeyen im DFB-Pokal

Insgesamt werden in dieser Saison 1,7 Millionen Euro an die Vereine, die am DFB-Pokal der Frauen teilnehmen, ausgeschüttet. Alle Erstrunden-Teilnehmer erhalten bereits 5000 Euro. Beim Einzug in die zweite Runde folgen 7000, in der dritten Runde weitere 10.000 Euro. Für die Qualifikation zum Viertelfinale winken 70.000, im Halbfinale 80.000 Euro. Der Pokalsieger erhält 150.000 Euro, der Verlierer immerhin 100.000. So können in Summe Preisgelder in Höhe von mehr als 320.000 Euro erzielt werden. Mitsamt den Ticketerlösen dürfte für den VfR also bereits beim Einzug in die zweite Runde ein hübsches Sümmchen zusammenkommen.