Fußball : Der Tabellenführer wartet

Fußball-Landesliga, Gruppe 2, Spvgg. Sterkrade-Nord – SGE Bedburg-Hau (Sonntag, 15 Uhr).

Im Oberhausener Nordler Park tritt die SGE nämlich beim aktuellen Spitzenreiter an. Hasselts Trainer Sebastian Kaul ist zwar nicht angst und bange, sagt aber auch: „Das wird für uns eine immens schwere Partie. Sterkrade macht bisher einen sehr souveränen Eindruck, ist von den Ergebnissen her sehr gefestigt.“ Aus zwölf Vergleichen sammelte die Spielvereinigung 30 Punkte, verließ also zehn Mal den Platz als Sieger. Nur zweimal musste sich das Team um den jungen Coach Julian Berg (31), das besonders als Kollektiv beeindruckt, geschlagen geben: Am ersten Spieltag unterlagen die Blau-Weißen Teutonia St. Tönis (2:3), vor knapp vier Wochen verloren die Nordler überraschend daheim gegen den ASV Süchteln (1:2). „Wir haben großen Respekt, aber es ist eben auch eine besondere Motivation für uns, mit dem aktuellen Tabellenführer die Kräfte zu messen.“, findet Kaul. Der 40-jährige weiß genau, worauf es für seine Elf ankommen wird: „Wir müssen defensiv sehr stabil stehen und im richtigen Moment zupacken, wenn sich eine Gelegenheit dazu ergibt.“ Personell muss Bedburg-Hau weiterhin auf Stammkraft Fabian Berntsen verzichten. Kaul erläutert: „Bei Fabian ist seine Fußprellung sehr hartnäckig, aber ich hoffe, dass er in zwei Wochen wieder zum Kader gehören kann.“ Hinter Frederic Wensing steht ein dickes Fragezeichen, doch hier zeigt sich der Linienchef der 05er optimistischer: „Er nimmt zwar kaum am Training teil, aber ich denke, dass er in Sterkrade dabei sein wird.“ Beim Offensivduo Falko Kersten und Robin Deckers besteht die Gefahr auf die fünfte Gelbe Karte, die in der Woche darauf eine Sperre bedeuten würde. „Ein Punkt wäre eine gute Sache, gegen Meisterschaftskandidaten haben wir bisher gut ausgesehen. Ich hoffe, dass gelingt uns erneut“, baut Kaul darauf, dass sein Team erneut ein Favoritenschreck ist. Diese bittere Erfahrung haben bereits die ärgsten Verfolger des kommenden Gegners gemacht: Gegen den aktuellen Zweitplatzieren St. Tönis (2:1) den Dritten SC Kapellen (3:1) und den Vierten PSV Wesel (3:1) feierte der Fusionsklub jeweils Siege.