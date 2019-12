Leichtathletik : In Düffelward: „Keine Eile auf der Deichmeile“

Kleve-Düffelward Leichtathletik: Am 27. Dezember Warm-Up-Lauf.

Bereits zum vierten Mal gehört der Warm-Up-Lauf zur Sparkassen Laufserie und ist inzwischen ein fester Bestandteil in der Läuferszene. Der Dorfplatz wird wieder mit Feuerkörben und -Schalen ausgestattet und lädt zum gemütlichen Verweilen ein. In den beheizten Zelten gibt es eine Cafeteria sowie Getränke, Grillwurst und Glühwein im Außenbereich vom offenen Feuer. Parkmöglichkeiten sind am Sportplatz und an der alten Schule (Deichbogen) vorhanden.