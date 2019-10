Doppelspieltag in der Regionalliga : Tischtennis: WRW-Teams mit Spitzenspielen

Foto: Markus van Offern (mvo) WRW-Nachwuchsspielerin Nefel Ari wird im Spitzenspiel gegen TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 zum Einsatz kommen.

Die Damen Tischtennis-Regionalliga und der Damen Oberliga von WRW Kleve sind am Wochenende im Einsatz. Während das Regionalligateam einen Doppelspieltag in Hessen bestreitet und sich mit der Kasseler Spielvereinigung Auedamm sowie der TTG Vogelsberg auseinandersetzt, empfangen die Oberligadamen am Samstag, 18.30 Uhr, den TTC Grün-Weiß Fritzdorf 2 zum Spitzenspiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Liza-Marie Siegmund

Die erste Mannschaft schlägt in der Aufstellung Aya Umemura, Judith Hanselka, Mara Lamhardt und Lea Vehreschild auf und trifft mit Kassel auf die neben den Kleverinnen noch einzige ungeschlagene Mannschaft. „Unsere Mädels sehe ich in der Favoritenrolle“, sagt WRW-Coach Klaus Seipold. „Dennoch wird die Partie keine einfache.“ Am Sonntag gegen die TTG Vogelsberg wartet mit Ashlesha Gautam Trehan die einzige noch ungeschlagene Spitzenspielerin.