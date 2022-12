Das könnte eine bittere Saison werden Das große Zittern im Fußball-Kreis Kleve/Geldern

Regionalliga Der SV Straelen versichert beharrlich, dass er sich noch lange nicht aufgegeben hat, was die Mannschaft in den vergangenen Wochen auch mit ansprechenden Leistungen auf dem Rasen unterstrichen hat. Nur: Der Ertrag ist bei allem Einsatz äußerst gering. Das große Problem ist die Abteilung Offensive. Nur zwölf Tore in 20 Partien sind ein eindeutiger Beleg dafür. Den SV Straelen, der gerade einmal neun Punkte auf dem Konto hat, trennen bei noch 14 ausstehenden Begegnungen bereits elf Zähler vom 14. Platz, der in jedem Fall die Rettung bedeutet. Da fällt es selbst allergrößten Optimisten schwer, an den Klassenerhalt zu glauben. Es spricht fast alles dafür, dass an der Römerstraße in der neuen Saison wieder Oberliga-Fußball geboten wird.