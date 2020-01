Volleyball : Im Derby Kreischalarm am Weißen Tor

Bedburg-Hau Volleyball-Verbandsliga: Bedburg-Haus Herren kommen ungestraft davon.

Optimal lief alles für das Team um „Katze“ Bours beim folgenden glatten 25:7 zur 2:1-Führung. „Das war spielerisch ein so guter Satz, den ich mir so auch einrahmen würde“, freute sich Reinders. Allerdings folgte auf die Galavorstellung dann im vierten Satz wieder ein Durchhänger. Am Aufschlag, in Annahme und Abwehr sowie vorn am Netz in Zuspiel, Block und Angriff wurde zu oft geschludert. Ab 19:19 bis zum 24:23 wurde es für Hau kritisch. Dann gelang das 25:23 zum 3:1 und Hau kam so noch ungestraft davon.