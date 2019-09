Fußball : Im Bedburg-Hauer Derby setzte sich SGE III deutlich durch

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 1 und 2 Kleve Geldern: Spitzenreiter SV Grieth setzte sich in Kalkar mit 1:0 durch.

SGE Bedburg-Hau III – SV Bedburg-Hau 6:2 (3:1). Klarer Sieg für die Dritte der SGE im Lokalderby. Mahmoud Jaber brachte die Gäste zwar in Führung (19.), doch Kevin Düffels per Doppelpack (31./43.) und Robson Wirkom (45.+2) drehten die Partie noch vor der Pause. Andre Schwarz gelang das 2:3 (47.), ehe Düffels (50.), Wirkom (72.) und Daniel Moss (78.) für den 6:2-Endstand sorgten. „Es war ein hochverdienter Derbysieg für uns“, urteilte Hasselts Coach Björn Mende.

SuS Kalkar – SV Grieth 0:1 (0:1). Tabellenführer SV Grieth hatte in Kalkar eine harte Nuss zu knacken. Trotzdem behielt der Ligaprimus am Ende dank eines Tores von Eike Thorben Küster (35.) die Oberhand. Grieths Trainer Sascha Horsmann zeigte sich zufrieden: „Es war ein verdienter Derbysieg. Aber wir lassen die Kirche weiterhin im Dorf.“

DJK Appeldorn – BV DJK Kellen 4:4 (3:1). Guido Rennhack brachte die Gäste in Führung (4.), ehe Simon Kannenberg (8./9.) und Yannick Neinnhuis (13.) das Spiel innerhalb von fünf Minuten drehten. Nach der Pause verkürzte Christopher Giebels (53.), ehe David Kaftaniak den alten Abstand wiederherstellte (55.). Wiederum Giebels (57.) und Fesih Güden (86.) sicherten den Gästen am Ende einen Punkt.

SGE Bedburg-Hau II – SV Schottheide-Frasselt 3:3 (2:2). Ein torreiches Duell endete in einem leistungsgerechten Remis. Julian Peters schoss die Gäste in Front (16.). Jan Elsmann (27.) und Kevin Schouten drehten die Partie (35.). Marcel Krüß egalisierte schnell (38.). Lars Nakotte legte für die SGE erneut vor (58.), Marcel Vingerhoet konterte mit dem Ausgleich (62.). „Wir nehmen den Punkt gerne mit“, bilanzierte Gäste-Trainer Hikmet Eroglu, zumal sein Team Gelb-Rot gegen Kai Paessens (80.) kassierte.

TSV Weeze II – Concordia Goch 3:1 (2:0). Zweimal Stephan (10.+59.) und einmal Yannick Gorthmanns (36.) stellten trotz weitgehend ausgeglichenem Spiel auf 3:0. In der 74.Minute verkürzte Rene Schneider auf 3:1. Die Concorden waren am Drücker, doch Christian Krebbers setzte einen Elfmeter über den Kasten (77.), so dass der wankende Ligaprimus nicht mehr in Gefahr geriet. „Aufgrund der zweiten Hälfte wäre ein Punkt verdient gewesen“, haderte Concordia-Coach Dirk Ernesti.