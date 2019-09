Tischtennis : „Ich freue mich auf meine Rückkehr nach Kleve“

Kleve Damen-Tischtennis: Die Zweitligaspielerin wechselt von TuS Uentrop zum Regionalligisten WRW Kleve.

Regionalligist WRW Kleve hat zum Saisonstart einen Neuzugang zu verkünden: Mit Jessica Wirdemann kommt eine alte Bekannte zurück in die Schwanenstadt. Wirdemann spielte bereits von 2009/10 bis 2011/12 drei Jahre im WRW-Trikot und begeisterte die Zuschauer mit ihrem Abwehrspiel.

Jessica, willkommen zurück am Niederrhein. Wo hat es Dich in den vergangenen Jahren hin verschlagen?

Jessica Wirdemann Zur Saison 2012/13 bin ich zum TuS Uentrop gewechselt und habe dort weiterhin in der 2. Bundesliga gespielt. Damals habe ich die Entscheidung getroffen, die für mich im privaten und beruflichen Kontext besser passte. Leicht gefallen ist es mir aber nicht, da ich mich am Niederrhein immer wohlgefühlt habe.

Wirdemann In meiner Zeit beim TuS Uentrop gab es einige besondere Momente. Wir sind zum Beispiel Meister in der 2. Bundesliga geworden oder haben einen Rekord im deutschen Damentischtennis von 1.800 Zuschauern beim Damenspiel gegen die Leutzscher Füchse erreicht. Diese Situationen und Erfolge sind Erfahrungen, mit denen ich sicherlich gewachsen bin. Aus beruflichen Gründen habe ich das Training in den letzten Jahren aber etwas zurückgefahren.