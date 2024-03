Finale beim CHIO in Aachen Holger Hetzel unterstützt nationale Nachwuchs-Turnierserie

Der U-25-Springpokal, der 2024 seit zehn Jahren besteht und dessen Finale beim CHIO in Aachen ausgetragen wird, passt ausgezeichnet in das Konzept der Pfalzdorfer Turnierserien. „Allerdings sind die Termine in diesem Jahr bereits vergeben. Aber die Serie wird im nächsten Jahren bei uns auf der Anlage in Pfalzdorf Station machen. Dann wird eine Qualifikation für das Finale in Aachen hier stattfinden“, sagt Holger Hetzel. Dennoch seien Reiter der Altersklasse U 25 beispielsweise bei den Hetzel Springmasters im April an der Buschstraße zu Gast.