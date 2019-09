Fußball : Hö.-Nie. will gegen Holzheim nachlegen

David Gehle und seine Teamkollegen vom Landesligisten SV Hö.-Nie. hoffen beim Heimspiel auf Zählbares. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – Holzheimer SG (Sonntag, 15 Uhr).

Nach dem 2:1-Erfolg in Sonsbeck kann Hö.-Nie. am Sonntag unter Umständen die Abstiegszone verlassen. Voraussetzung dafür: Ein Heimsieg gegen die Holzheimer SG, die am Sonntag um 15 Uhr auf dem Kalkarer Acker antritt.

Beide Kontrahenten stehen derzeit punktgleich in der Tabelle: Fünf Punkte sammelten die Teams jeweils in acht Saisonspielen, Hö.-Nie. steht mit dem besseren Torverhältnis auf Platz 16, vor der Holzheimer SG. Ein Duell auf Augenhöhe verspricht der Blick auf die Tabelle, und beide Mannschaften dürften am Sonntag alles daran setzen, ihren zweiten Saisonsieg einzufahren.

Info Die nächsten Spiele von Hö.-Nie. Termine Nach dem Spiel gegen die Holzheimer SG geht es für Hö.-Nie. am Mittwoch weiter: Um 19.30 Uhr treten die Schwarz-Gelben im Kreispokal bei der SG Kessel/Ho.-Ha. an. Am darauffolgenden Sonntag haben die Kalkarer ein Derby vor der Brust: Aufsteiger SGE Bedburg-Hau lädt um 15 Uhr nach Hasselt ein.

Das Momentum liegt derzeit bei den Hausherren: Am vergangenen Sonntag schlugen sie den SV Sonsbeck mit 2:1, in der Woche davor gelang ihnen ein Remis gegen den 1. FC Mönchengladbach (2:2). Weniger Erfolg hatte zuletzt die Holzheimer Sportgemeinschaft: Am Sonntag gab’s für die Mannschaft von Trainer Guido van Schewick eine 2:3-Niederlage gegen Amern, davor ein 1:2 gegen den PSV Wesel-Lackhausen.

Trainer Thomas von Kuczkowski nannte den Erfolg gegen Sonsbeck eine Erleichterung: „Der Sieg hat gutgetan – das merkte man nach dem Spiel und auch unter der Woche. Aber wir müssen jetzt weiter punkten. Mit einem Sieg gegen Holzheim können wir den Anschluss ans untere Mittelfeld wiederherstellen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Holzheim – aber wir wollen unseren Heimvorteil am Sonntag nutzen“, sagt der Trainer der Schwarz-Gelben.

Einige Fragezeichen gibt es auch vor dem Holzheimspiel wieder im Kader von Hö.-Nie.: Edin Husic, Peter Mayr und Luca Thuyl sind noch nicht wieder bei 100 Prozent. „Ich hoffe, dass sie nach der Trainingswoche weiter sind. Es würde uns sicher gut tun, wenn die drei zurückkommen“, sagt von Kuczkowski. Auf keinen Fall einsetzen kann der Coach am Sonntag Erdem Erzi: Der Angreifer wurde nach seiner Roten Karte aus dem Sonsbeckspiel vier Wochen gesperrt.

Gut zwei Wochen zurück liegt mittlerweile der Rücktritt des sportlichen Leiters Georg Kreß nach internen Differenzen.

Schmutzige Wäsche habe er danach nicht waschen wollen, sagt Kreß, aber eine Aussage des Trainers aus der vergangenen Woche will er nicht unkommentiert lassen: „Herr von Kuczkowski war vor ein paar Monaten noch zufrieden mit dem Kader, wenn man berücksichtigt, wie spät die Planungen für die neue Saison begonnen wurden. Dann vor dem Sonsbeckspiel zu sagen, dass es versäumt wurde, den Kader breiter aufzustellen, halte ich für frech. Wir hatten einen Etat zur Verfügung, der Trainer wollte 16 Spieler und zwei Torhüter, am Ende sind es sogar 18 Spieler plus zwei Torhüter geworden“, sagt Kreß.