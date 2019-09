Fußball : Hö.-Nie. verliert in 13 Minuten

Das 2:0 durch Edin Husic (l.) reichte Hö.-Nie. nicht zum Punktgewinn. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – Spvgg. Sterkrade-Nord 2:3 (1:0).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jens Helmus

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter bleibt auch am fünften Spieltag ohne Sieg. Zuhause unterlagen die Schwarz-Gelben mit 2:3 gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord. Dabei hatten die Hausherren das Spiel lange Zeit gut im Griff: Bis zur 77. Spielminute lagen sie mit 2:0 in Führung.

Mit einigen Veränderungen war Hö.-Nie. in das Heimspiel gegangen. So stand diesmal Christian Auclair statt Jendrik Ferdenhert im Tor, und Kapitän Ribene Nguanguata, der bisher in der Außenverteidigung zuhause war, spielte zentral auf der Sechserposition. Zudem kam Neuzugang Ahmed Miri zu seinem ersten Einsatz in der Startelf des Gastgebers.

Info So spielte Hö.-Nie. gegen Sterkrade-Nord Hö.-Nie.: Auclair - Braun, Vengels, Hitzek, Nguanguata, Miri, Husic (82. Dedic), Thuyl (65. P. Kimbakidila), Bilali, Akrab (77. Dedic), Gehle (71. Yilmaz) Tore: 1:0 Gehle (35.), 2:0 Husic (48.), 2:1 Witte (77.), 2:2 Kahnert (86.), 2:3 Ufer (89.) Schiedsrichter: Philipp Langer

Hö.-Nie. lief den offensivstarken Gästen in der ersten Halbzeit den Rang ab. David Gehle brachte die Hausherren nach Ecke von Miri in der 35. Spielminute in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel lief zunächst alles nach Plan für die Hausherren, die kurz nach Wiederanpfiff durch Edin Husic (48.) auf 2:0 erhöhten.

Zwei weitere gute Chancen für Hö.-Nie. hatten Prince Kimbakidila und Elidon Bilali. Doch der dritte Treffer für die Hausherren blieb aus. Stattdessen kamen die Gäste aus Sterkrade, die bereits angezählt waren, ab der 70. Minute ins Spiel zurück. In der Schlussphase starteten die Nordler ihre erfolgreiche Aufholjagd gegen eine zunehmend wacklige SV-Verteidigung: Florian Witte erzielt 13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Anschlusstreffer, Samuel Kahnert (86.) legte neun Minuten später den Ausgleich nach. Ein Elfmeter war es schließlich, der den Hausherren den letzten Punkt kostete: Sterkrades Julius Ufer (89.) nutzte den Strafstoß zum 3:2-Siegtreffer.

Komplett zusammengebrochen sei man mit dem Anschlusstreffer in der 77. Spielminute, stellte Hö.-Nies Trainer Thomas von Kuczkowski nach Abpfiff fest. „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt, und auch nach der Pause waren wir noch bis zur 70. Minute solide. Wir hätten vielleicht das 3:0 machen müssen, aber ungeachtet dessen, muss man auch mal imstande sein, ein 2:0 zu verwalten. 13 Minuten sind ja nicht die Welt“, so der Coach der Schwarz-Gelben.

Nach nunmehr fünf Spieltagen herrscht an der Düffelsmühle Unzufriedenheit über die bisherige Punkteausbeute. Erst einen Zähler haben die Bullen geholt, das spiegelt sich auch in der noch frischen Tabelle wider: Hö.-Nie. ist nun Vorletzter und damit eines von zwei Teams, das in der Landesliga-Gruppe noch ohne Sieg ist. „Wir stehen brutal unter Druck, denn wir müssen irgendwann anfangen, zu punkten. Und der Druck nimmt zu“, sagt der Trainer.

Ihren Platz auf der Sonnenseite hat sich mit dem 3:2 derweil die Spvgg. Sterkrade-Nord gesichert: Auf zwölf Punkte kommt die Mannschaft von Julian Berg nun und belegt damit den dritten Platz.