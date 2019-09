Fußball : Hö.-Nie. trotzt Gladbach Punkt ab

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter – 1. FC Mönchengladbach 2:2 (0:1).

Die Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter hat am Sonntag ihren zweiten Punkt geholt. Dank erfolgreicher Aufholjagd in der Schlussviertelstunde der Begegnung gegen den 1. FC Mönchengladbach gelang der Mannschaft von Trainer Thomas von Kuczkowski zuhause ein 2:2.

Doch Hö.-Nie. ließ sich am Sonntag keine Verunsicherung anmerken und nahm den Kampf gegen die Mönchengladbacher an. Optimal lief es im ersten Durchgang dennoch nicht: Nach einem Ballverlust von Islam Akrab – der diesmal im zentralen Mittelfeld spielte – ging Gladbach durch Oguz Ayan (36.) in Führung. Mehr Chancen hatten die Gäste in der ersten Halbzeit, doch ein zweiter Treffer war der Mannschaft von Trainer Frank Mitschkowski bis zum Pausenpfiff nicht vergönnt.