Lokalsport: Hö.-Nie. sorgt im Tabellenkeller für Spannung

Kleve Fußball-Landesliga, Gruppe 2: SV Hönnepel-Niedermörmter - Duisburger SV (Sonntag, 15 Uhr.)

Der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter sorgt dieser Tage für einige sportliche Spannung. In der Landesliga kämpfen die Schwarz-Gelben weiterhin um den Abstieg - und im Kreispokal lieferten sie dem Meister 1. FC Kleve in Unterzahl ein spannendes Duell, das die Schwanenstädter erst im Elfmeterschießen mit 8:7 gewinnen konnten. Es war eine kraftraubende Partie, die den Bullen tagelang in den Knochen stecken dürfte. Am Sonntag ist aber wieder voller Einsatz gefragt, denn im Heimspiel gegen den Duisburger SV zählt mit Blick auf die Tabelle nur ein Sieg.