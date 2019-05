Kalkar : Abstiegskampf: Hö.-Nie. macht Boden gut

Kalkar Fußball-Landesliga, Gruppe 2: Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter – Sportfreunde Königshardt 4:1 (3:1). Die Schwarz-Gelben erfüllen ihre Pflicht. Der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte - doch nun warten die Sportfreunde Niederwenigern.

Nach dem Gegentreffer schaltete Hö.-Nie. einen Gang hoch und glich in der 36. Spielminute durch Edin Husic aus, der den Ball nach einer Ecke in die Maschen des Königshardter Tores schoss. Die Schwarz-Gelben blieben am Drücker und legten kurze Zeit später das 2:1 nach: Eine Flanke von Luca Plum fand ihren Weg zu Can Yilmaz (39.), der aus kurzer Distanz einköpfte. Auch das 3:1 gelang den Schwarz-Gelben noch vor dem Pausenpfiff: Nach schöner Kombination im gegnerischen Strafraum traf Marvin Hitzek (43.).