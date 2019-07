Reitsport : Reitsport: Hetzel-Team reitet weiter auf Erfolgswelle

Goch-Pfalzdorf Sie machen weiterhin von sich reden, die Reiter aus dem Ausbildungszentrum des Pfalzdorfer Nationenpreisreiters Holger Hetzel, die auf zahlreichen Turnieren im Rheinland und darüber hinaus an den Start gehen.

So zum Beispiel der Keppelner Tobias Thoenes Tobi, der mit der sechsjährigen Due- Diligence (Diamant/Semilly) in Lindlar- Süttenbach an den Start ging und dort mit einer eindrucksvollen Runde und einer Wertnote von 8.80 (9 = sehr gut) die Springpferdeprüfung der Klasse M* gewann. Oder Laurens Houben der im holländischen Westervoort im Sattel von Carriano (Carthino Z) beim Masterspringen, an dessen Ende der gesamte Parcours eine Höhe von 1.60m aufwies das Stechen, zu denen sich vier Reiter qualifiziert hatten gewann. Und auch Sophia Lindemann reiht sich in die Erfolgsserie des Stall Hetzel ein. Den auf Pablo P, einem ehemaligen Auktionspferd, gewann die Ausbilderin in Dinslaken die Sichtung zum DKB Bundeschampionat mit der fantastischen WN von 8.80.