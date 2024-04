Reitsport Das große Festival des Springsports

Ein Ticket für das Championat, das Anfang September in Warendorf über die Bühne geht, löste beispielsweise Hendrik Dove aus dem westfälischen Heiden, der in der mittelschweren Qualifikation die Plätze eins, zwei und drei belegte. Punktgleich Bronze gab’s zur Freude vieler Zuschauer für Kristin Lange vom RV Asperden-Kessel. Die Tageshöchstnote (8,7) ging an Katrin Eckermann und ihren sechsjährigen Hengst Earl of Alice – selbstverständlich ist auch dieses Duo in Warendorf dabei.