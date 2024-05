Ticket für Tischtennis-Landesliga gelöst Herren von WRW Kleve steigen auf

Die Planungen für die kommende Spielzeit laufen aktuell ebenfalls auf Hochtouren. Als neuer Spitzenspieler wird Vincent Kepser zu WRW Kleve zurückkehren. Der 27-Jährige wechselt nach zweijährigem Gastspiel beim TuS 08 Rheinberg (NRW-Liga) zurück zu seinem Heimatverein. „An Vincents Rückkehr haben wir lange gearbeitet. Wir sind sehr froh, dass er sich am Ende – trotz weiterer Angebote – für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit seiner Hilfe den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen“, sagt der Mannschaftsführer. Darüber hinaus soll das erst 13-jährige Tischtennis-Talent Silas Voepel weiter an die erste Mannschaft herangeführt werden. Nach ersten Einsätzen in der vergangenen Spielzeit soll der Nachwuchsmann fest in die Mannschaft integriert werden.