Tennis im Kreis Kleve Entscheidung im Aufstiegsrennen vertagt

In der Niederrheinliga der Herren 75 geht das Kopf-an-Kopf-Rennen im Kampf um den Titel weiter. Der LTK Grün-Weiß Moyland verteidigte durch ein 6:0 beim Wiescheider TC die Tabellenführung vor dem TC Stadtwald Hilden, der bislang ebenfalls alle Partien gewonnen hat. Am nächsten Spieltag, der erst am 8. August stattfindet, kommt es beim LTK Moyland zum Duell der Top-Teams. Nico Jongsma (6:2, 6:0), Be Lenten (6:2, 6:0), Kees van der Wild (6:0, 6:1), Bert Schultrops (6:0, 6:2), Hans Bronkhorst/Kees van der Wild (6:1, 6:0) und Be Lenten/Hans Schaper (6:2, 6:4) sorgten für den Erfolg des Spitzenreiters.