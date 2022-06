Tennis : Herren 65 des TC Rindern haben den Klassenerhalt fast sicher

Kreis Kleve Die Mannschaft erreicht in der Ersten Verbandsliga ein 3:3 gegen den SV RW Elfgen. Die Herren 70 des TC Rotweiss Emmerich gewinnen 4:2.

Die Herren 65 des Rinderner TC haben in der Ersten Tennis-Verbandsliga nach zwei Niederlagen in Serie einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Die Klever Senioren spielten 3:3 gegen den SV Rot-Weiss Elfgen. „Wir sind überglücklich, einen Punkt errungen zu haben. Nun können wir schon deutlich beruhigter auf die Tabelle und das Saisonfinale schauen“, so Kapitän Rudolph Sievert. An erster Position hatte Helmut Kaufmann 0:6, 2:6 verloren. Auch Norbert Ebbers (3:6, 1:6) zog den Kürzeren. Werner Fastenrath (6:4, 6:3) und Klaus Reinhardt (6:0, 6:2) behielten die Oberhand. Im Doppel mussten sich Kaufmann/Fastenrath mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Rudolph Sievert und Dieter Eren siegten im zweiten Doppel mit 6:2, 6:3.