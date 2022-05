Tennis : Herren 65 des TC Reichswalde sind erneut nur Außenseiter

Kleve In der Regionalliga hat das Team bislang zwei Niederlagen kassiert. Am Mittwoch spielt die Mannschaft beim TC Rot-Weiss Hangelar und muss dringend punkten.

Die Mission Tennis-Regionalliga erweist sich für die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde als besonders knifflig. Die Auftaktpartien gegen den TC Schwarz-Gelb Hagen sowie gegen den TC Babcock gingen deutlich verloren. Wenn es mit dem Klassenerhalt klappen soll, müssen also dringend Punkte her. Am Mittwoch, 13 Uhr, wartet die nächste Gelegenheit. Dann ist das Team beim TC Rot-Weiss Hangelar in Sankt Augustin zu Gast. Es ist die dritte Auswärtspartie in Folge. Am 1. Juni schlagen die Senioren dann erstmals vor heimischem Publikum gegen die TG Gahmen auf.