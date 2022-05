Tennis : Herren 65 des TC Reichswalde bleiben punktlos

Kleve Die Mannschaft verliert am Mittwoch erneut deutlich. Das Team kassiert eine 0:9-Niederlage beim TC Rot-Weiß Hangelar. „Trotz der drei Niederlagen zum Auftakt macht es uns weiter großen Spaß“, sagt Teamchef Hans Reder.

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben in der Tennis-Regionalliga die dritte Niederlage im dritten Spiel hinnehmen müssen. Das Team mit Kapitän Hans Reder verlor am Mittwoch beim TC Rot-Weiß Hangelar in Sankt-Augustin deutlich mit 0:9. In den vergangenen Wochen hatten sich die Aufsteiger bereits mit 1:8 beim TC Hagen und 0:9 beim TC Babcock Oberhausen geschlagen geben müssen. So ist das Team nun im Tabellenkeller angekommen.