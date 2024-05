Tennis-Saison gestartet Herren 65 des TC Reichswalde feiern einen 6:3-Auftaktsieg

In der Ersten Tennis-Verbandsliga hat es zum Saisonauftakt für die Herren 65 des TC GW Reichswalde einen 6:3-Sieg gegen die SV Friedrichsfeld gegeben. Damit gab es für die Mannschaft endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Dennoch bleibt das Saisonziel für das Team, das zweimal in Folge abgestiegen ist, unverändert. „Den Klassenverbleib wollen wir schaffen. Und im nächsten Jahr werden wir einen Altersklassenwechsel vornehmen und bei den Herren 70 antreten“, sagte Mannschaftsführer Hans Reder, der sich in der Partie gegen den Liganeuling verletzte und aufgeben musste.