Tennis : Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde steigen ab

Reiner Does verlor sein Einzel mit 1:6, 7:6. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft verliert in der Regionalliga mit 3:6 gegen den Marienburger SC und hat keine Chance mehr, den Klassenerhalt zu schaffen.

Das Abenteuer Tennis-Regionalliga endet für die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde bereits wieder nach einer Saison. Nach einer 3:6-Heimniederlage gegen den Marienburger SC ist der Abstieg besiegelt. „In dieser Spielklasse steigen drei Teams ab und wir können nur noch zwei Siege einfahren. Insofern war es das wohl für uns. Dennoch genießen wir es sehr, als Dorfverein bei den Großen mitzuspielen. Man muss realistisch sein: Das ist etwa so, als würde der SV Straelen gegen den FC Bayern München antreten. Im nächsten Jahr versuchen wir dann wieder anzugreifen und aufzusteigen. Und mit etwas Glück wird uns das auch gelingen“, sagte Spitzenspieler Dieter Tebest.

Für die Partie gegen die Mannschaft aus dem Kölner Stadtteil Marienburg fielen mit Heinz Verheyen und Hans Reder zwei wichtige Akteure mit einer Corona-Infektion aus. Weil der Regen drohte, einzusetzen, begannen die Routiniers gleich mit fünf statt mit nur drei Einzelmatches. Herbert Schneider setzte sich mit 6:2, 6:4 durch. Peter Normann (3:6, 0:6), Reinhard Does (1:6, 6:7), Jürgen Hackforth (3:6, 3:6) und Bernhard Janßen (2:6, 2:6) zogen den Kürzeren. Dieter Tebest gab nach wenigen Ballwechseln im ersten Durchgang auf, als der Regen auf der Tennisanlage am Kattenwald in Reichswalde begann.

„Der Niederschlag war so stark, dass draußen kein Spielen mehr möglich war. Dann stand natürlich die Überlegung im Raum, in die Tennishalle nach Emmerich zu fahren. In dem Fall hätten wir aber erst einmal die Halle buchen, das Essen absagen, neues Essen in Emmerich bestellen und mit der ganzen Gruppe auf die andere Rheinseite fahren müssen. Im Einvernehmen mit dem Gegner haben wir darauf verzichtet“, so Dieter Tebest.