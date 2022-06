Tennis : Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde sind chancenlos

Kleve In der Regionalliga bleibt die Mannschaft erfolglos. Gegen den Spitzenreiter TG Gahmen kassiert das Team eine deutliche 0:9-Niederlage.

Die Herren 65 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben in der Tennis-Regionalliga die vierte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen müssen. Das Team mit Kapitän Hans Reder verlor am Mittwoch bei der Heimpremiere mit 0:9 gegen den Klassenprimus Tennisgemeinschaft Gahmen, der mit vielen großen Namen der Szene unterwegs ist und bereits mehrfach Deutscher Meister wurde.

In den vergangenen Wochen hatten die Klever Routiniers, die am Tabellenende stehen, bereits deutlich gegen den TC Rot-Weiß Hangelar, den TC Hagen und den TC Babcock Oberhausen verloren. „Wir haben eine verdiente und erwartbare Niederlage hinnehmen müssen. Die Einzel haben wir alles sehr deutlich verloren. Aber wir haben auch Achtungserfolge eingefahren. In den Doppeln konnten wir, auch wenn dabei kein Punkt herausgesprungen ist, mithalten. Das war eine wichtige Erfahrung“, sagte Hans Reder, der im Einzel mit 1:6, 1:6 unterlag. Spitzenspieler Dieter Tebest (1:6, 1:6), Heinz Verheyen (1:6, 0:6), Herbert Schneider (1:6, 1:6), Peter Normann (2:6, 1:6) und Jürgen Hackforth (1:6, 0:6) mussten sich ebenfalls deutlich geschlagen geben. Im Doppel wurde es dann aber spannender. Heinz Verheyen/Herbert Schneider (6:7, 7:6, 2:6), Dieter Tebest/Bernhard Janßen (4:6, 3:6) sowie Hans Reder/Peter Normann (3:6, 6:4, 7:10) zeigten ansprechende Leistungen.

Die Kulisse auf heimischer Anlage am Kattenwald in Reichswalde habe man trotz der Niederlage sehr genossen, so der Teamchef. „Es waren ganz viele Zuschauer da, das hat uns natürlich sehr gefreut. Unsere Gegner haben gesagt, dass sie bei sich nicht so viele Zuschauer hätten. Die gesamte Klever Tennisszene unseres Alters hatte sich versammelt“, sagte Hans Reder.