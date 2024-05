Zweiter Spieltag in Tennis-Ligen Herren 60 des TC Blau-Weiß Issum gehen leer aus

Nach dem überraschenden 7:2-Auftaktsieg in der Tennis-Regionalliga haben die Herren 60 des TC Blau-Weiß Issum nun einen Dämpfer kassiert. Der Aufsteiger musste sich auf der eigenen Platzanlage deutlich geschlagen geben. Der TuS 84/10 Essen-Bergeborbeck, für den mehrere Niederländer und der Belgier Pierre Godfroid an Position eins spielen, gewann das Duell mit 9:0. Von den insgesamt sechs Einzeln verloren die Issumer vier nach jeweils zwei Sätzen. Nur der an Position eins gesetzte Niederländer Gejo Bogie (3:6, 7:6, 5:10) und Gerd Polzin an Position fünf (6:3, 3:6, 7:10) machten es spannend. Auch die drei Doppel waren am Ende eine klare Angelegenheit. Die Gäste entschieden alle Doppel in zwei Sätzen. Weiter geht es für die Issumer am Samstag, 25. Mai, bei ETB Schwarz-Weiss Essen.