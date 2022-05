Tennis : Herren 30 des Uedemer TC verlieren erneut

Andrej Nitsche verlor mit den Herren 30 des Uedemer TC. Auch sein Einzel konnte der Kapitän nicht gewinnen. Er kassierte ein 3:6, 1:6. Foto: Stefan Mülders

Kreis Kleve Das Team kassiert in der Ersten Verbandsliga ein 3:6 beim MTV Kahlenberg. In der Zweiten Verbandsliga bleiben die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde auf Erfolgskurs. Die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich gehen unglücklich leer aus.

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde haben in der Zweiten Tennis-Verbandsliga ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft mit Spitzenspielerin Christina Plügge setzte sich vor heimischem Publikum mit 8:1 gegen TuSEM Essen durch. „Es ist sehr gut für uns gelaufen. Mit einem Sieg hatten wir im Vorfeld auch gerechnet, allerdings waren die Matches enger als erwartet“, sagte Teamchefin Karen Jenisch, die im Einzel 6:2, 6:4 gewonnen hatte. Auch Elke Duivenbode (6:3, 6:2), Jennifer Gloger (6:3, 6:4), Anika Brendgen (6:3, 6:0) und Sandra Jung (6:1, 6:4) behielten die Oberhand. Christina Plügge musste sich wiederum mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Im Doppel setzten sich Plügge/Duivenbode 6:0, 6:3 durch. Jenisch/Brendgen (6:7, 6:1, 11:9) sowie Gloger/Jung (6:2, 6:0) steuerten weitere Punkte bei. Am Samstag, 11. Juni, sind die Klever Frauen dann beim Spitzenreiter SV Neukirchen gefordert – das Duell um den Aufstieg. „Wir sind da die krassen Außenseiter. Allerdings spüren wir keinen Druck, Neukirchen womöglich schon. Wir wollen es unbedingt schaffen, aber es muss schon ganz viel bei uns zusammenpassen“, so Jenisch.

Die Herren 30 des Uedemer TC haben in der Ersten Verbandsliga mit 3:6 beim MTV Kahlenberg verloren, was die zweite Niederlage in Serie war. „Sie war erwartbar. Kahlenberg ist richtig gut aufgestellt und spielt ganz oben mit“, sagte Kapitän Andrej Nitsche, der an Position eins 3:6, 1:6 unterlag. Manuel Bossig (2:6, 7:5, 8:10) und Sascha Joosten (2:6, 1:6) zogen den Kürzeren. Nils Riddermann musste beim Stand von 3:3 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Oliver Horn (6:1, 6:1) und Philipp Zita (6:4, 6:4) holten immerhin zwei Zähler im Einzel. Im Doppel unterlagen Nitsche/Bossig (1:6, 7:5, 2:10) sowie Riddermann/Joosten (2:6, 1:6). Horn/Zita siegten mit 6:0, 6:0.

Die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich haben in der Zweiten Verbandsliga unglücklich mit 4:5 gegen den VfL Grafenwald aus Bottrop verloren. Ein Grund: Die Personalsituation ist bei den Emmericherinnen weiter angespannt. So musste Ilka Böhning ihr Einzel an zweiter Stelle abschenken, zudem sind gleich mehrere Akteurinnen verletzt außen vor. „Das war eine bittere Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Als Vorletzter gegen den Drittletzten zu gewinnen, wäre ein großer Schritt gewesen. Personell läuft weiterhin alles gegen uns, jede Woche gibt es neue Ausfälle und Herausforderungen“, sagte Kapitänin Katja Meenen.

Spitzenspielerin Isabelle Heusinkveld hatte sich mit 6:2, 7:6 in ihrem Einzel durchgesetzt. Auch Christina Welmans (6:3, 6:0) und Anja Bongers (6:3, 7:5) spielten beide stark auf und gewannen. Katja Meenen (1:6, 2:6) und Sophie Bossmann (2:6, 3:6) zogen allerdings den Kürzeren. So stand es nach den Einzeln 3:3. Im Doppel setzten sich allerdings nur Meenen/Bossmann 7:6, 6:1 durch. Heusinkveld/Welmans (6:3, 5:7, 5:10) sowie Anja Bongers/Annette Büscher (0:6, 1:6) hatten das Nachsehen. „Mit dieser Aufstellung und einem abgeschenkten Einzel hatte ich erwartet, dass wir mit 1:8 oder 0:9 verlieren. Aber wenn man dann so dicht dran ist und doch verliert, bekommt man die Krise“, sagte Katja Meenen.

Die Damen 60 des Vereins haben in der Zweiten Verbandsliga mit 2:4 gegen den TV Burgaltendorf verloren. Monika Verweyen-Zdebel (2:6, 3:6), Vera Balkmann (2:6, 7:5, 6:10) und Birga Lischke-Pooth (3:6, 5:7) zogen auf heimischer Anlage den Kürzeren. Petra Mies (6:3, 6:4) holte im Einzel einen Ehrenpunkt. Im Doppel gingen Verweyen-Zdebel/Balkmann mit 6:7, 6:0, 7:10 leer aus. Petra Mies und Gabriele Faulseit-Pieper behielten mit 2:6, 6:3, 10:6 die Oberhand. „Leider lief es für uns nicht rund. Die Klasse haben wir aber schon gehalten. Wenn wir die letzten drei Spiele gewinnen, haben wir sogar noch eine Chance, oben mitzuspielen“, sagte Kapitänin Monika Verweyen-Zdebel. Weiter geht es am 11. Juni. Dann wartet auf heimischer Anlage das Duell mit dem Essener Tennisverein TIG Heegstraße.

Die Damen 50 des TC Blau-Weiß Rees haben in der Zweiten Verbandsliga mit 3:6 beim TC Rot-Weiß Neukirchen-Vluyn verloren. „Leider konnten wir nicht vollständig antreten, weshalb die Niederlage unter diesen Umständen verdient war. Wären wir in Bestbesetzung angetreten, wäre aber durchaus etwas für uns möglich gewesen“, sagte Kapitänin Elke Kurzweil, die sich an erster Stelle mit 6:2, 6:0 durchgesetzt hatte. Auch Kerstin Dumke (6:2, 6:2) holte einen souveränen Sieg. Carla Gottwein (3:6, 2:6), Ingrid Rehm (1:6, 0:6) sowie Roswitha Blumensaat (5:7, 6:3, 6:10) aber zogen den Kürzeren. Mangels Personal mussten die Reeserinnen ein Einzel sowie ein Doppel abschenken – eine schwere Bürde beim Auswärtsspiel. Kurzweil/Dumke (6:4, 6:1) holten immerhin einen weiteren Zähler im Doppel, Gottwein/Blumensaat (1:6, 5:7) aber mussten sich deutlich geschlagen geben.