Reiten : Heino Ferch als Zuschauer beim Turnier von Holger Hetzel

Schauspieler Heino Ferch (rechts), dessen Tochter Ava in Pfalzdorf startete, schaut mit Gastgeber Holger Hetzel einer Prüfung zu. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Goch Der Schauspieler begleitete seine Tochter Ava, die bei der Veranstaltung in Pfalzdorf in der Childrens-Tour an den Start ging. Die Teilnehmer der Region erreichten bei dem Turnier für Jugend- und Amateurreiter einige gute Platzierungen.

Prominenten Besuch gab es beim ersten von zwei Jugend- und Amateur-Turnieren, die Holger Hetzel mit seinem Team auf seiner Anlage in Goch-Pfalzdorf organisierte. Schauspieler Heino Ferch war am Wochenende unter den Zuschauern, weil seine Tochter Ava Ferch in der sogenannten Childrens-Tour, die aus drei Springen bestand, in den Parcours ging. Mit Erfolg. Sie kam in zwei Prüfungen in die Platzierung und erreichte zum Abschluss der Tour mit ihrem Pferd First Lady in Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* den vierten Rang. Heino Ferch, selbst im Polosport aktiv, ist seit 2005 mit der ehemaligen Vielseitigkeitsreiterin Marie-Jeanette Ferch (geborene Steinle) verheiratet. Sie wurde 1994 Junioren-Europameisterin mit der deutschen Equipe.

Höhepunkt des ersten von zwei Turnieren für Nachwuchs- und Amateurreiter war das Zwei-Sterne-Springen Klasse S mit Stechen für Junioren. Marvin Carl Haarmann (Ahaus) sicherte sich mit Labonita im Stechen im von Peter Schumacher erstellten Parcours ohne Fehler in der schnellsten Zeit den Sieg. Er lag in 41,79 Sekunden mehr als drei Sekunden vor der gleichfalls fehlerfreien US-amerikanischen Nachwuchsreiterin Giavanna Rinaldi (Eschweiler) mit Curly (0/44,93). Laura Hetzel, Tochter von Gastgeber Holger Hetzel, hatte das Stechen mit Chacco-Mo nach einem Abwurf im Normalumlauf verpasst und belegte den sechsten Platz.

Auch Reiter aus der Region waren bei der erneut bestens organisierten Veranstaltung erfolgreich. Im M*-Springen für Junioren ritt Lena Swertz vom Club der Pferdefreunde Goch mit Anique auf den ersten Platz. In einem weiteren M*-Springen feierte Laurens Houbens von der RSG Niederrhein in der ersten Abteilung mit den Pferden Giorgino und Embassy de Courcy einen Doppelsieg. Laura Hetzel sicherte sich mit Julius in der zweiten Abteilung die Goldschleife.

Das Zwei-Phasen-Springen M* gewann Renè Lamers (RV von Bredow Keppeln) mit Cartier vor Lea Hein (RV von Ziethen Issum) mit Ed Hardy und Carolin Ophey (RFV von Driesen Asperden-Kessel) mit Capri. Wobei sich Carolin Ophey zuvor noch über den Gewinn eines Sonderehrenpreises hatte freuen dürfen, da sie im Sattel von Annika den besten Stil im L-Springen gezeigt hatte.

Die Issumerin Andrea Hein wiederum freute sich, auf der Anlage in Pfalzdorf erneut gute Resultate erzielt zu haben. „Wieder hat uns Eddie auf einem Turnier bei Holger Hetzel in Goch mit drei fehlerfreie Runden im M-Springen glücklich gemacht. An einer solch außergewöhnlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können und dann noch drei tolle Platzierungen zu erreichen, lässt uns dieses Wochenende sicher nie vergessen“, sagte sie. Auch Holger Hetzel zog nach seiner Veranstaltung zufrieden Bilanz. „Alles hat wieder super geklappt“, sagte er. Vor dem Turnier hatte es auf seiner Anlage einen zweitägigen Lehrgang für einige der teilnehmenden Nachwuchsreiter gegeben.