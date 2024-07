Weiterer Abgang beim Fußball-Oberligisten Hasan Akcakaya verlässt den 1. FC Kleve

Hasan Akcakaya, der Ende 2022 vom bayerischen Regionalligisten FC Memmingen gekommen war, drehte nach seinem Wechsel mächtig auf: In der Rückrunde der Saison 2022/23 traf er in 18 Partien sieben Mal. In der vergangenen Saison, in der der 1. FC Kleve erst spät den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte, gelangen dem Mittelfeldspieler sechs Treffer in 28 Partien, allerdings wurde Akcakaya auch immer wieder von Blessuren ausgebremst.