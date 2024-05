Neuordnung der Amateur-Ligen Handball-Teams warten noch auf die Entscheidungen in der Dritten Liga

Der TV Aldekerk II bleibt Regionalligist, der SV Straelen wird auch in der neuen Saison in der Oberliga antreten. In der jetzigen Landesliga, die es in der neuen Spielzeit ja nicht mehr geben wird, steigen die ersten sieben Teams in die Verbandsliga auf. Darunter ist auch der Tabellendritte HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Die fünf letzten Mannschaften in der Abschlusstabelle müssen künftig auf Bezirksebene antreten. Der Tabellenachte Adler Königshof II und der Neunte Turnerschaft Grefrath müssen in eine Relegationsrunde. Ein Team steigt in die Verbandsliga auf, eins in die Bezirksliga ab. Die Frauen des TV Issum haben den Meistertitel in der Bezirksliga geholt und den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.