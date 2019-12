Handball-Landesliga : UTuS-Damen feiern Torfestival gegen TV Issum

Uedem/Issum Einen versöhnlichen Jahresabschluss bescherten am Samstagnachmittag die Landesliga-Handballerinnen des Uedemer TuS ihren Anhängern.

(niheg) Daheim in der Halle an der Meursfeldstraße besiegte die Mannschaft von Trainer Thomas Hoffmann den Turnverein Issum mit 35:28. Nach dem Dämpfer beim Gastspiel in Lürrip in der Vorwoche wollte die Mannschaft aus der Schustergemeinde Wiedergutmachung beitreiben. Verzichten musste Übungsleiter Hoffmann jedoch auf Claudia Jorde, zudem verletzte sich auch noch Leonie Verhülsdonk früh in der Begegnung. „Issum ist erwartungsgemäß motiviert ins Spiel gegangen und hat attraktiven Handball geboten“, sagte Hoffmann: „Wir haben uns dagegen anfangs doch sehr schwer getan.“ Nach Startschwierigkeiten und einem 4:6-Rückstand kamen die UTuS-Damen allerdings immer besser in die Begegnung und gingen bis zum Pausenpfiff mit 17:15 in Führung.