Lokalsport : Handball: Dörr vor letztem Spiel beim UTuS

Kleve Der Abschluss der diesjährigen Verbandsligasaison wartet am heutigen Samstag um 16 Uhr auf die Handballerinnen des Uedemer TuS. Für das Team von Coach Christian Dörr geht es dabei in heimischer Halle an der Meursfelderstraße gegen den SC Waldniel.

Insbesondere für den Trainer der UTuS-Damen wird das letzte Saisonspiel ein ganz spezielles sein. Dörr hatte im Laufe der Rückrunde seinen Rückzug zum Saisonende bekanntgegeben, nachdem er und seine Mannschaft zweieinhalb sehr erfolgreiche Jahre miteinander hatten und dabei neben dem Aufstieg in die Verbandsliga auch in dieser Spielzeit überzeugten. So wurde der Klassenerhalt bereits vor mehreren Wochen erreicht, zudem gelangte man bis in das Finale des Kreispokals.

Um ihrem Coach einen gelungenen Abschied zu ermöglichen, sollten die UTuS-Damen jedoch ein etwas anderes Gesicht als noch beim letzten Spiel in Wuppertal zeigen. So hatte auch Dörr nach der Partie gesagt, dass er sich "einen anderen Auftritt erhofft".



Nach einer insgesamt starken Saison wird sein Team auch am Samstag motiviert sein, dies zu schaffen und dabei auch den Uedemer Fans noch einen Sieg zu schenken.

Mit dem SC Waldniel wartet jedoch ein starker Gegner, der am vergangenen Wochenende sogar dem Meister aus Haan ein Remis abknüpfte.

(RP)