Hallenfußball Wo im Kreis Kleve der Budenzauber steigt

In Goch rollt der Ball bei den Titelkämpfen in der Halle zum gewohnten Termin am zweiten Wochenende im Januar. Die Viktoria richtet die Stadtmeisterschaft am Samstag, 14. Januar, ab 13 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule aus. „Die Spieler freuen sich sehr auf das Turnier“, sagt Daniel Beine, Trainer des Bezirksliga-Teams der Viktoria. Der Ausrichter wird ebenso wie Concordia Goch und Alemannia Pfalzdorf mit zwei Teams am Start sein, zudem ist die SG Kessel/Ho-Ha dabei. Der SV Asperden hat auf eine Teilnahme am Turnier, bei dem Viktoria Goch I den Titel verteidigt, verzichtet.