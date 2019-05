Jugendfußball : Paukenschlag: Vernums D-Jugend wirft Kleve raus

Schon in der Vergangenheit war der 1. FC Kleve beim Prima-Giro-Cup erfolgreich. So stemmten sie bereits 2017 den Pokal gen Himmel. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Prima-Giro-Cup: Der 1. FC Kleve triumphiert im Halbfinale der A-Junioren gegen den Kevelaerer SV. Sedat Varan führte die Entscheidung für seine Farben herbei. Grün-Weiß Vernum besiegte in der D-Jugend nach Elfmeterschießen die Rot-Blauen.

Die Paarungen für die Enspiele im Jugend-Kreispokal stehen nach den Halbfinalpartien fest. Eine faustdicke Überraschung gab es beim D-Jugend-Wettbewerb. Dort schaltete der SV Grün-Weiß Vernum den Niederrheinligisten 1. FC Kleve mit 6:4 nach Elfmeterschießen aus. Die Klever hatten die Führung der Gastgeber aus der elften Minute eine Viertelstunde vor Schluss (44.) ausgeglichen und waren in der Verlängerung sogar in Führung gegangen (66.), die Vernum aber postwendend konterte (67.). In der Lotterie vom Elfmeterpunkt ging der Außenseiter dann als Gewinner hervor und trifft jetzt auf Siegfried Materborn.