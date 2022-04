Fußball-Kreisliga A, Aufstiegsrunde : GW Vernum bleibt im Rennen

Geldern Mit einem verdienten 3:1-Erfolg gegen Alemannia Pfalzdorf wahrt der Gastgeber seine Chance auf den Sprung in die Bezirksliga. Die Gäste fallen auf Rang drei zurück.

Von Per Feldberg

Am vierten Spieltag der Aufstiegsrunde zur Fußball-Bezirksliga hat sich Grün-Weiß Vernum im Kampf um einen der ersten beiden Plätze zurückgemeldet. Nach zuvor drei sieglosen Partien bezwang die Mannschaft um Trainer Sascha Heigl den bisherigen Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf mit 3:1 (1:0). Während die Gäste hinter den SV Sevelen und den Kevelaerer SV auf Rang drei zurückgefallen sind, positioniert sich GW Vernum direkt dahinter wieder in Lauerstellung. „Das war in den ersten 45 Minuten von uns überhaupt nichts. Wir hatten uns einiges vorgenommen, haben aber davon bis zur Halbzeit nichts auf den Platz gebracht“, sagte Pfalzdorfs Trainer Thomas Erkens.