Das Spiel des Tages in der Fußball-Kreisliga A GW Vernum ist das Team der Stunde

Ohne großes Abtasten begannen beide Mannschaften die Partie im Vorwärtsgang. Allerdings fehlte auf beiden Seiten die nötige Präzision, sobald es in die Nähe des gegnerischen Strafraums ging. So sahen die Zuschauer zwar einen offenen Schlagabtausch, doch Torchancen blieben zunächst die Ausnahme. Die Gäste hatten optische Vorteile. Vom gewohnten Kombinationsspiel der Bedburg-Hauer Reserve war wenig zu sehen, lange Bälle blieben das einzige Rezept. So fiel der Führungstreffer der Gäste durch Tim Hegmans in Minute 41 nicht unverdient. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Nach einer tollen Einzelleistung des quirligen Julius Konyah gelangte der Ball zu Stefan Klümpen, der kurz vor der Pause das 1:1 markierte (45.). „Da gehst du zum Pausentee und weißt eigentlich gar nicht, warum der Ausgleich gefallen ist“, ärgerte sich Vernums Trainer Sascha Heigl auf dem Weg in die Kabine.