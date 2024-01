Veranstaltung beim RFV von Driesen Asperden-Kessel Ein Start nach Maß in die Turniersaison im Reiten

Das Red Edition genannte Springturnier des RFV von Driesen Asperden-Kessel zum Auftakt des Winter Events war geprägt von gutem und spannendem Reitsport in einem ansprechenden Ambiente. Die beiden miteinander verbundenen Reithallen waren in rotes Licht getaucht, was für eine tolle Atmosphäre sorgte. Mit dieser äußerst gelungenen Veranstaltung startete zugleich der Kreispferdesportverband Kleve in die neue Saison. Souverän wie immer wickelte Wolfgang Kösters, Vorsitzender des RFV von Driesen, mit seinem Team das zweitägige Turnier ab, bei dem es optimale Bedingungen gab. „Ich bin mit der Veranstaltung mehr als zufrieden. Wir haben an beiden Tagen tollen Sport erlebt“, sagte Kösters.