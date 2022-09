Erfolg für Reiterin aus Kranenburg : Jette Roosen triumphiert im M-Springen mit Siegerrunde

Gute Leistungen zeigten die Teilnehmer beim Turnier in Uedem – hier Lena Schmidt vom RFV Asperden-Kessel mit La Isla Lavida. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Uedem Ausrichter RV von Seydlitz Uedem zieht nach seinem zweitägigen Turnier zufrieden Bilanz. Denn es gibt spannende Prüfungen und gute Leistungen.

Zufrieden blickt das Organisationsteam des RV von Seydlitz Uedem um die Vorsitzende Barbara Wieler und ihren Stellvertreter Thomas Wirtz auf das zweitägige Reitturnier zurück, das am Wochenende stattfand. Die Teilnehmer hatten sehenswerten Sport geboten, manche Prüfungen waren an Spannung kaum zu überbieten gewesen. Die Zuschauer waren am Ende zufrieden nach Hause gegangen. Sie hatten eine rundum gelungene Veranstaltung erlebt, bei der sich der Ausrichter RV Uedem wieder einmal mächtig ins Zeug gelegt hatte, um für ideale Bedingungen zu sorgen.

Und das quittierten die Teilnehmer mit sehenswerten Wettkämpfen. Dabei war es egal, ob die Prüfungen im Dressurviereck oder im Springparcours stattfanden, denn überall gaben Pferd und Reiter ihr Bestes. So zum Beispiel in der Dressur A**, in der die vorgegebenen Lektionen exakt zu reiten waren. Für Anna Hanßen von der Kevelaerer RSG Plankenhof war das offensichtlich kein Problem. Sie siegte mit Dixie Gold M mit der Wertnote von 8.0, wobei sie zuvor mit der Palomino-Stute schon die E-Dressur (7.6) gewonnen hatte. Für die junge Lotta Pöpping vom Club der Pferdefreunde Goch dürfte das Turnier gleichfalls in bester Erinnerung bleiben, da sie mit einer Note von 8.0 den Führzügelwettbewerb anführte.

Eine gute Rittigkeit und Springmanier attestierten die Richter Achim Lennartz und Theo Breil dem Hengst Cosmo Blue AT mit der Gocher Amazone Jana Kunz im Sattel, die sich mit der Note 8.0 die Goldschleife in der Springpferdeprüfung der Klasse L vor ihrem Klubkollegen Jan-Henrik Schnetger mit Davinci (7.9) sicherte. Zuvor hatten die Richterinnen Wiltrud Giesen-Rechmann und Gabriele Lintorf in einer weiteren Springpferdeprüfung L Laura Hetzel (RSG Niederrhein) mit dem Holsteiner Zaro Blue (8.5) auf Rang eins gesetzt. Zweite wurde Judith Thoenes (RV Asperden-Kessel mit Belle Amie (8.3). In der Springprüfung L mit steigenden Anforderungen ließ Franziska Bockhorn (Goch) der Konkurrenz keine Chance und siegte mit dem Wallach Neo L (0 Fehler/59,60 Sekunden).

Höhepunkt des Turniers war das Springen M mit Siegerrunde, bei dem 13 Reiter starteten. Hier hatte Parcourschef Georg Broeck­mann die Hindernisse so gestellt, dass mit Köpfchen geritten werden musste, um die Siegerrunde zu erreichen. Jette Roosen (RV Kranenburg) war mit Sisley (0/59,49) vor Jörg-Leon Zahn (RV Keppeln) mit Dallas Lady (4/60,31) erfolgreich.