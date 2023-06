Kreismeisterschaft im Reiten RV Asperden-Kessel trumpft im Springparcours auf

Das erfuhren zu Beginn der Meisterschaften zum Beispiel auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Mannschafts-Dressurreiterwettbewerbs um den Nachwuchscup, in dem das kombinierte Team RV Sevelen/RFV Wetten das Viereck als Sieger verließ – gefolgt vom RFV Straelen I und dem RFV Straelen III. Wie bereits eine Woche zuvor auf heimischem Boden kündigte Victoria Winkmann (RV Sevelen) mit Peach in der ersten Wertungsprüfung um den Titel in der L-Dressur ihre Ambitionen auf die Goldmedaille an. Mit einer Wertnote von 8.50 verließ die junge Amazone als Siegerin das Viereck und wurde dann auch Meisterin. Den Titel im L-Springen reklamierte derweil Leonie Ophey (RFV Asperden-Kessel) im Sattel von Dicona mit einer überzeugenden Leistung für sich. Stichwort RFV Asperden-Kessel: Die Aktiven des Klubs trumpften im Mannschaftsspringen der Klasse L mit Stechen auf und dominierten die Konkurrenz. Die ersten vier Plätze gingen an die Teams des Vereins.