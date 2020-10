Fußball : Uedemer SV wird vorgeführt

Uedem Bezirksliga-Aufsteiger kassiert eine bittere 1:7-Niederlage beim GSV Moers. Die Mannschaft um Trainer Martin Würzler leistet über weite Strecken kaum Gegenwehr.

Eine deutliche Niederlage setzte es für den Uedemer SV in der Fußball-Bezirksliga beim GSV Moers. Die Elf von Trainer Martin Würzler unterlag dem Tabellendritten mit 1:7 (0:4). Der Coach fand anschließend deutliche Worte: „Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Moers war stark, wir haben aber auch einen rabenschwarzen Tag erwischt.“ Die Offensive der Hausherren erwies sich bereits in den ersten 45 Minuten als zu stark für die Abwehrreihe der Gäste. Mit individuellen Fehlern machte Uedem es dem besten Angriff der Liga leicht und lag schon zur Pause mit 0:4 zurück. „Wir haben uns zu schnell hängen lassen. Das darf und wird uns nicht wieder passieren“, sagte Würzler.