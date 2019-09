Tennis : Gochs Jakob Verrieth ist Kreismeister

Bedburg-Hau/Moyland Bei den Tennis-Jugendkreismeisterschaften auf der Anlage des LTK Grün-Weiß Moyland gingen 50 Spieler an den Start.

Nach den Tennis-Seniorenkreismeisterschaften auf der Anlage des TC Rot-Weiß Goch duellierten sich nun auch die besten Nachwuchssportler zwischen Elten und Wachtendonk um die Trophäen. In diesem Jahr hatten die Verantwortlichen des Landes-Tennis-Klubs Grün-Weiß Moyland die Ausrichtung des Turniers übernommen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die Kreismeisterschaften bei uns stattgefunden haben. Ich glaube, dass währenddessen eine tolle Stimmung bei uns im Schlosspark herrschte“, sagt Mirja Hentrey, Sportwartin des LTK. Insgesamt 50 Teilnehmer gingen an den Start, die stärkste Konkurrenz war die der U12-Junioren.

„Die diesjährigen Kreismeisterschaften sind nur der Anfang für einen langen Prozess. Es ist unser Ziel, dass wir in einigen Jahren wieder auf mindestens 100 teilnehmende Kinder kommen“, sagt der frischgebackene Kreisjugendtrainer Paul Jansen. Tatsächlich lässt sich zuletzt eine positive Entwicklung erkennen. Schließlich waren die Jugendkreismeisterschaften im vergangenen Jahr noch mangels Teilnehmer abgesagt worden.

In der ältesten Klasse der U18-Junioren setzte sich im Finale Luca Itani (TC GW Reichswalde) mit 6:0, 6:1 gegen seinen Vereinskollegen Laurenz van Bonn durch. Itani hatte zuvor bereits die Hürde Simon Verführt (LTK Moyland) nach drei Sätzen überwunden. In der Altersklasse U14 hatte in diesem Jahr der Erstplatzierte Jakob Verrieth (TC RW Goch) das bessere Ende auf seiner Seite.