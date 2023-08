Ironman-Weltmeisterschaft in Finnland Luca Fröhling verpasst eine Medaille nur knapp

Die Enttäuschung darüber, dass er Edelmetall bei seinem WM-Debüt so knapp verfehlt hatte, hielt sich bei Luca Fröhling aber in Grenzen. Schließlich war es erst sein zweiter Start über die halbe Ironman-Distanz, nachdem er bei seiner Premiere im März auf Lanzarote bei seinem Sieg in der Altersklasse der 18- bis 24-jährigen Starter in 4:15,15 Stunden das WM-Ticket gelöst hatte. Der Gocher konnte es als Erfolg werten, dass er trotz einer sehr anspruchsvollen Strecke und nicht optimaler Vorbereitung erstmals unter der Vier-Stunden-Marke geblieben war, was er sich neben einer guten Platzierung als Ziel gesetzt hatte. „Meine Zeit ist sicherlich sehr erfreulich. Deshalb bin ich auch trotz der so knapp verpassten Medaille sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe“, sagte Luca Fröhling.