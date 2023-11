Am 31. Dezember will der 24-Jährige jubeln Luca Fröhling hat noch ein großes Ziel

„Denn ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass mir noch einige Erfahrung fehlt. Deshalb ist jeder Wettkampf, den ich über diese Distanz absolvieren kann, sehr wichtig für mich, weil mich das nach vorne bringen wird“, so Fröhling. Er will aber auch weiter bei einigen Straßenläufen in der Region starten. „Denn es macht mir sehr viel Spaß, bei diesen Wettkämpfen die Leute zu sehen, die ich seit Jahren vom Sport her kenne.“ Und erfolgreich ist er bei diesen Wettkämpfen auch – wie erst gerade beim Standcrosslauf an der Xantener Südsee.