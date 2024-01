Fußball-Stadtmeisterschaft in Goch 500 Besucher und 365 Euro für die Jugendkasse von Alemannia Pfalzdorf

TORPRÄMIE Auch diesmal profitierte wieder eine Jugend-Abteilung eines Gocher Klubs vom Torreichtum beim Budenzauber. Die AVG-Bau GmbH und der Förderkreis von Viktoria Goch lobten erneut eine Prämie von fünf Euro für jeden erzielten Treffer aus. 73 Mal landete der Ball bei den Titelkämpfen am Samstag im Netz. In Summe waren das 365 Euro, die dem Nachwuchs von Alemannia Pfalzdorf zugutekommen. Der SV Asperden hatte seinen Anteil daran, dass der Betrag aus dem vergangenen Jahr um 65 Euro überschritten wurde. Denn der C-Ligist war diesmal wieder dabei, nachdem er 2023 nicht an den Titelkämpfen teilgenommen hatte. Und die Begegnungen des SV Asperden verliefen sehr torreich. 17 Treffer fielen in den drei Partien, an denen das Team beteiligt war. Wobei es zum Abschluss der Vorrunde beim 4:1 gegen Concordia Goch II nach zwei deutlichen Niederlagen auch noch einen versöhnlichen Abschluss für Asperden gab.