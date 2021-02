Reiten : Hetzel-Team richtet erneut Turniere aus

Goch Auf der Anlage in Pfalzdorf werden vom 16. bis 19. Februar Wettbewerbe stattfinden. Aufgrund der Corona-Regeln dürfen nur Berufs- und Kaderreiter an den Start gehen.

Holger Hetzel war im vergangenen Jahr schon ein Vorreiter im Turniersport, als er während des ersten Lockdowns für den Amateursport auf seiner Anlage an der Buschstraße in Pfalzdorf unter strengen Hygieneregeln einige Veranstaltungen organisiert hatte. Und das setzt er jetzt während des zweiten Lockdowns fort. Hetzel hat für die kommende Woche die ersten beiden von einer Reihe von Turnieren geplant. Sie sollen am Dienstag, 16. Februar, und Mittwoch, 17. Februar, sowie Donnerstag, 18. Februar, und Freitag, 19. Februar, über die Bühne gehen.