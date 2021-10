Leichtathletik : Der Startschuss für den Sylvesterlauf

Das Rennen über 5000 Meter wird den Sylvesterlauf am letzten Tag des Jahres in Pfalzdorf eröffnen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Ab Samstag sind Meldungen für die Veranstaltung von Alemannia Pfalzdorf möglich. Wegen der Pandemie gibt es aber Einschränkungen. So ist die Teilnehmerzahl derzeit auf 2500 Sportler begrenzt. Es gilt die 3G-Regel.

Alemannia Pfalzdorf ist sich des Risikos durchaus bewusst, dass eine Menge Arbeit am Ende für die Katz sein könnte. Doch die Verantwortlichen gehen es bewusst ein, weil sie in Zeiten der Pandemie auch ein Zeichen setzen wollen. Die Alemannia wird am Freitag, 31. Dezember, die 33. Auflage ihres Sylvesterlaufs organisieren. Der Startschuss dafür wird am morgigen Samstag um 12 Uhr gegeben. Ab dann sind im Internet unter www.taf-timing.de und www.sylvesterlauf.de Meldungen für die Rennen möglich, die am letzten Tag des Jahres ab 13.15 Uhr im Gocher Ortsteil stattfinden werden und bei denen die 3G-Regel gilt.

Schon bei einem ersten Treffen des Organisations-Teams im Sommer wurde die Entscheidung gefällt, es zu versuchen, den Sylvesterlauf in diesem Jahr wieder auszurichten. „Wir hätten es uns leicht machen und die Veranstaltung noch einmal absagen können. Doch das wollten wir nicht, weil wir auch beweisen wollen, dass es in der Pandemie langsam zurück zur Normalität geht“, sagt Tim Verhoeven vom Organisations-Team der Alemannia. Überhaupt kein Thema war es, den Lauf erneut virtuell anzubieten, was 2020 geschehen war und immerhin noch weit mehr als 800 Sportler auf die Beine gebracht hatte. „Das war nicht annähernd ein Ersatz für den eigentlichen Sylvesterlauf“, so Verhoeven. Der zog schon weit mehr als 3000 Teilnehmer an, als Corona noch kein Thema war.

Info Der Zeitplan für den Sylvesterlauf 13.15 Uhr Jedermannlauf 5000 Meter (derzeit begrenzt auf 1500 Starter) 14 Uhr Schülerlauf 1,4 Kilometer (200 Starter) 14.30 Uhr Bambinilauf Mädchen 500 Meter (100) 14.40 Uhr Bambinilauf Jungen 500 Meter (100) 15 Uhr 10.000-Meter-Lauf (600)

Die Verantwortlichen haben seit dem Sommer viele Gespräche geführt. Jetzt steht das Programm, bei dem es wegen der Pandemie Einschränkungen geben wird. Die Alemannia hat die Starterzahlen für die Rennen zunächst auf insgesamt 2500 Teilnehmer begrenzt. Dazu hat ihr die Stadt Goch geraten. „Denn wir müssen ja bei jedem Starter kontrollieren, ob er genesen, getestet oder geimpft ist. Das ist die größte Herausforderung bei der Organisation für uns. Wenn wir sehen, dass wir das gut in den Griff bekommen könnten, werden wir überlegen, ob wir die Teilnehmerzahl eventuell noch erhöhen“, sagt Verhoeven.

Es wird beim Event, bei dem stets alle Pfalzdorfer dabei sind, selbst mitlaufen, helfen oder anfeuern, auch getrennte Bereiche für den Start und die Siegerehrung geben. Die Alemannia wird zwar darauf verzichten, bei den Erwachsenen alle Platzierten auszuzeichnen. Bei den Läufen für den Nachwuchs soll das aber geschehen. Da war sich das Organisations-Team schnell einig. „Die Kinder mussten über Monate auf so viel verzichten – jetzt wollen auch wir ihnen zeigen, dass langsam wieder Normalität einkehren wird“, sagt Tim Verhoeven. Das Rennen der Schüler wird dabei diesmal nicht über 3000 Meter, sondern nur über 1400 Meter führen. „Dazu haben uns einige Trainer geraten, weil die Kinder nach der langen Pause noch einen Trainingsrückstand haben“, so Verhoeven.

Das Gerüst für die Veranstaltung steht. Doch es wartet noch eine Menge Arbeit auf die Alemannia, die bei der Organisation wieder auf rund 150 Helfer setzen kann. So wird derzeit etwa überlegt, ob am Veranstaltungstag nicht die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests im Ort angeboten werden kann. „Wir waren in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt bei den Vorbereitungen zum einen schon wesentlich weiter. Zum anderen müssen viele Dinge berücksichtigt werden, die vor Corona kein Thema waren. Aber wir werden das alles schaffen. Die Motivation ist groß“, sagt Tim Verhoeven.