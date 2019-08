Jugendfußball : Goch: Sommer-Camp der Fußballschule Grenzland

Goch (RP) In der zweiten Woche der Sommerferien haben 22 fußsballbegeisterte Kids auf der Anlage des SV Viktoria Goch am Ferien-Camp der Fussballschule Grenzland teilgenommen. Die Nachwuchskicker wurden an vier Tagen abwechselnd von den professionellen Trainern der Fussballschule Grenzland trainiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Michel, ehemaliger Trainer aus dem Nachwuchsleistungszentrum eines regionalen Profi-Klubs, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den vier Tagen unheimlich viel Spaß gehabt und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Dennis, Jugendtrainer aus dem NLZ eines regionalen Bundesligisten, hatte viel Freunde in Goch: „Die Kinder haben trotz der tropischen Temperaturen richtig gut mitgezogen.“