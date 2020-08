Fußball : SG SpVgg. Kessel/Ho.-Ha. hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt

Goch Der A-Ligist hat sich in der vergangenen Saison als Aufsteiger gut geschlagen. Daran möchte das Team in der neuen Spielzeit anknüpfen. Ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften wird angepeilt. Christian Auclair wird zurückkehren.

In ihrer ersten Saison in der Fußball-Kreisliga A konnte die SG SpVgg. Kessel/Ho.-Ha. zum Zeitpunkt des Corona-bedingten Abbruchs einen beachtlichen achten Tabellenplatz belegen. Die Mannschaft um das niederländische Trainergespann Geert Derksen und Nico Berendsen brauchte zwar zwei Spieltage, um sich in der Liga zu akklimatisieren, startete dann aber mit drei Siegen in Serie durch und etablierte sich anschließend.