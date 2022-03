Reiten : Gelungener Abschluss der Winterevent-Serie an der Maasstraße

Goch Der Dressur- und Freispringtag des RFV „von Driesen“ Asperden-Kessel kommt bei Zuschauern und Teilnehmern gut an. Maren Opitz sichert sich den Vereinsmeistertitel in der Dressur.

Erneut standen am Wochenende die Reithallen des gastgebenden Reit- und Fahrvereins (RFV) „von Driesen“ Asperden-Kessel im Mittelpunkt der Pferdesportfreunde der Region. Denn mit der erstmaligen Kombination eines Dressur- und Freispringtages, setzte der RFV einen gelungenen Schlusspunkt unter die AWE-Winterturnierserie, die in der Hallensaison mit drei Turnieren und vier Trainingsspringen zu Buche schlug – ein echtes Mammutprogramm.

Das gab es auch bei der letzten Veranstaltung, die früh am Morgen mit der L-Dressur eingeläutet wurde und in der sich Annette von Stephoudt (Wetten) die Goldschleife in der ersten Abteilung dieser Prüfung mit Sir Johann (Wertnote 7.90) sicherte. Die zweite Abteilung gewann Stefanie Roskoth (Veen), die Humphrey Bogart (WN 7.60) an den Start gebracht hatte.