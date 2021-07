Kaderplanung beim Fußball-A-Ligisten : SG Kessel/Ho-Ha: Drei Abgänge und zwei Neuzugänge

Goch Der A-Ligist verliert Omuwire Henry Arighwrode, Ronald Nkah Anubondem und Martin Dicks. Jan Peters kommt von Viktoria Goch II. Tim Zilmann wird reaktiert.

Mit einem neuen Trainer geht die SG Kessel/Hommersum-Hassum in ihre nun dritte Spielzeit in Folge in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Markus Hilgemann löst das niederländische Trainer-Duo Geert Derksen/Nico Berndsen ab. Dabei machen der Umstand, dass der neue Coach in den vergangenen Jahren etwas Abstand vom Fußball-Geschehen genommen hatte und wegen der Pandemie nicht viel Bewegung auf dem Spielermarkt war, die Kaderplanung für die neue Saison nicht einfach.