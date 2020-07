Reiten : Doppelerfolg für Malin Duvenhorst beim Gocher Late-Entry-Turnier

Goch Die Veranstaltung der Gocher Pferdefreunde kommt bei den Teilnehmern gut an – trotz der umfangreichen Corona-Schutzmaßnahmen. Die höchste Wertnote erhält der Kranenburger Otmar Eckermann.

Klar, dass man im Verlaufe des Turniers auch peinlich genau drauf achtete, dass all diese Vorgaben eingehalten wurden. Doch hatte das Duo in der Turnierleitung diesbezüglich wenig zu tun, da sich Reiter und Begleiter diszipliniert verhielten. Und so startete dieses Springturnier zunächst mit der Springpferdeprüfung auf A*-Niveau, zu der Ralf Brücker und Wiltrud Giesen-Rechmann am Richtertisch Grundtempo, Regulierbarkeit und auch die Wendigkeit der ihnen vorgestellten Pferde bezüglich der Rittigkeit ebenso beurteilten, um diese in eine Wertnote (WN) zusammenzufassen, wie deren Anpassungsfähigkeit und Beintechnik im Zuge der Springmanier.